La sortie de Brian Riemer ? Le conseil d'administration d'Anderlecht va prochainement se réunir !

Brian Riemer est sous le feu des critiques à Anderlecht. Le conseil d'administration du club va se réunir prochainement afin de se prononcer sur l'avenir de l'entraîneur danois.

Depuis la première journée, et même depuis la fin de la saison dernière, Brian Riemer est très loin de faire l'unanimité, au Sporting d'Anderlecht. Ses détracteurs sont nombreux et ne demandent qu'une seule chose : son départ.

Ce week-end, la colère des fans du RSCA a atteint son paroxysme, après le partage concédé face à Westerlo lors duquel les Anderlechtois n'ont pratiquement rien montré.

Le temps presse pour Brian Riemer à Anderlecht

La situation se tend, et le conseil d'administration du club a décidé de prendre les choses en main, selon le Nieuwsblad. Le C.A. d'Anderlecht devrait se réunir mardi, et invitera Jesper Fredberg à s'exprimer sur la situation de Riemer.

Cependant, le média néerlandophone précise que le T1 n'est pas sur la sellette de manière immédiate. Dans les dix prochains jours, les Mauves recevront Genk, Charleroi et Ferencvaros, en Europa League.

Une nette amélioration, dans le jeu, est donc attendue. C'est après ces trois matchs qu'un bilan plus clair (on continue, ou on arrête) devrait être tiré. Mais une chose est sûre : Brian Riemer n'a plus le droit à l'erreur, au Lotto Park.