Un ancien d'Anderlecht torpille Brian Riemer : "Il est insipide..."

Anderlecht a partagé face à Westerlo (2-2) ce samedi. Les Mauves et surtout leur coach Brian Riemer sont en proie à de vives critiques.

Anderlecht déçoit en ce début de saison. Les Bruxellois sont certes 4e de Pro League avec un match de retard, mais en développant un jeu très en-déçà des attentes.

Preuve supplémentaire ce samedi, avec une rencontre 2-2 face à une bonne équipe de Westerlo, qu'Anderlecht ne sera presque pas arrivé à bouger.

Dans l'émission "Complètement Foot" de Vivacité, l'ancien joueur du RSC Anderlecht Guillaume Gillet n'a pas hésité à critiquer le plan de jeu mis en place par Brian Riemer.

"Anderlecht, c’est insipide et les semaines se suivent et se ressemblent. Si ce n’est que cette fois, Anderlecht n’a pas réussi à prendre les trois points. Le club ne peut plus se cacher derrière ces résultats qui sont positifs. Sur le terrain ce n’est pas n’est pas suffisant, quand on s’appelle Anderlecht, quand on a de bons joueurs. Il faut il faut se poser les bonnes questions. "

"On peut comprendre que Riemer ait son système préféré, le 4-3-3. Mais il n’a jamais tenté autre chose et s’entête à rester dans ce schéma-là. Il est insipide. Il a toujours l’air satisfait de ce qu’il voit. Mais en tant qu’entraineur d’Anderlecht, même s’il peut se cacher derrière les résultats, dans le jeu c’est insuffisant. Il doit y avoir une grosse remise en question. "