Domenico Tedesco a-t-il fait une erreur en le convoquant si tôt ? "S'il vous plaît..."

Hein Vanhaezebrouck n'est pas convaincu que Domenico Tedesco ait fait une grande faveur à Julien Duranville en le convoquant déjà. Selon lui, le jeune ailier du Borussia Dortmund a encore besoin de temps.

Julien Duranville (18 ans) a joué quelques minutes pour les Diables Rouges lors des matchs contre Israël et la France. Avec quelques arabesques à la clé, il n'était d'ailleurs pas loin d'inscrire un magnifique premier but. Pourtant, il n'a presque pas joué au plus haut niveau. Pour Hein Vanhaezebrouck, il est donc beaucoup trop tôt pour le couvrir de louanges.

"Ce garçon a du potentiel, mais ce n'est pas une bonne chose qu'il ait déjà eu du temps de jeu en équipe nationale", déclare l'ancien entraîneur de La Gantoise dans Het Nieuwsblad. "Les éloges dont il a déjà été couvert... s'il vous plaît".

Le protéger avant tout

"En dehors de 31 minutes en Coupe, il n'a pas encore joué une seule minute cette saison pour Dortmund. D'autres jeunes sont prioritaires, des gars qui marquent et font des passes décisives. Comme Jamie Bynoe-Gittens, 20 ans, qui a marqué deux fois en tant que remplaçant contre Francfort."

Duranville sera bien dans le noyau pour affronter le Club de Bruges demain soir, mais il ne devrait pas s'attendre à beaucoup de minutes de jeu. "A moins que ce soit 0-3, Duranville ne devrait probablement même pas rentrer sur le terrain" avance Vanhaezebrouck.

Au sein du BVB, chaque opportunité de jeu sera une bataille, surtout vu les attentes autour de l'équipe, finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière : "Pour eux, c'est déjà crucial : Dortmund a obtenu un tirage faisable pour finir dans les huit premiers. Mais gagner à Bruges est indispensable".