Bruges reste positif malgré les trois buts de Dortmund : "On a montré qu'on pouvait rivaliser avec n'importe qui"

Gustaf Nilsson n'a pas réalisé un match exceptionnel, mais il a essayé de se rendre utile pour ses coéquipiers. Même s'il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans ce match, l'attaquant suédois a fait mieux que son remplaçant Ferran Jutgla, auteur d'une pâle montée au jeu.

Le Club de Bruges a tenu la dragée haute au Borussia Dortmund et tenait même un point jusqu'à un quart d'heure du terme. Les Allemands ont finalement appuyé sur l'accélérateur, et ont inscrit trois buts en fin de rencontre.

"On aurait vraiment dû marquer en première période, car on a eu les occasions. La différence, c'est qu'ils ont profité de leurs opportunités, et pas nous. À ce niveau, il faut faire preuve de courage et ne pas hésiter. Nous avons bien joué, mais nous n'avons pas été assez efficaces" analysait Gustaf Nilsson après la partie.

Bruges peut tenir tête aux grandes équipes européennes

L'attaquant suédois n'a pas joué un grand match. Souvent, il a été pris en étau par la défense du BVB. "Il y avait deux grands défenseurs autour de moi. C'était difficile, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y avait une si grande différence de niveau."

"Ils ont juste terminé avec sang-froid, malheureusement pour nous. C'était un match équilibré, mais ce genre de grand club européen est connu pour marquer dans les meilleurs moments."

Le résultat ne reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain"

Pas de panique, toutefois, pour le Club de Bruges, qui a encore sept matchs de phase de ligue pour marquer de précieux points. Désormais, les Blauw & Zwart remettent le cap sur le championnat et vont préparer la réception attendue de La Gantoise, dimanche, pour le derby des Flandres.

"Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. On a montré qu'on pouvait rivaliser avec n'importe qui. Le résultat ne reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain. On pense toujours qu'on peut rivaliser et ce match nous rendra plus forts pour l'avenir."