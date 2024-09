Doumbia, Bolingoli, Eckert Ayensa et "quelques petits soucis" : Ivan Leko fait le point sur le noyau du Standard avant de recevoir l'Union

Sept jours après son succès à Dender, le Standard a l'occasion de confirmer ses progrès, notamment offensifs, ce vendredi soir avec la réception de l'Union. Une rencontre préfacée par Ivan Leko, en conférence de presse.

Sept jours après sa victoire acquise sur la pelouse de Dender, le Standard retrouvera Sclessin pour la première fois depuis le 25 août, ce vendredi soir, avec la venue de l'Union Saint-Gilloise.

Une rencontre pour laquelle Ivan Leko sera toujours privé de Souleyman Doumbia et Boli Bolingoli, comme l'entraîneur croate l'a confirmé en conférence de presse, ce jeudi.

Quelques petits pépins, mais rien de bien grave, au Standard

Point d'interrogation, par contre, sur l'état de forme de Dennis Eckert Ayensa. L'attaquant est arrivé de l'Union légèrement blessé, prend part à l'entraînement collectif, mais n'est pas encore à 100%. "Ce sera un joueur important pour nous", assure Leko.

Le Croate a jeté un léger doute, lors de son speech hebdomadaire. "C'était une bonne semaine d'entraînement, mais on a eu quelques petits soucis physiques. Pas de panique, il n'y a vraiment rien de grave", lançait Leko. Impossible de savoir de quel joueur parlait le T1, qui n'a pas voulu en dire plus. Peut-être il y aura-t-il une absence surprise sur la feuille de match, ce vendredi, pour rester dans la précaution ?

Pocognoli ? Chaque entraîneur a besoin de temps pour mettre sa méthode en place"

En tout cas, Ivan Leko va, comme à Dender, disposer son Standard en 3-5-2, plutôt qu'en 3-4-3 comme au début de saison. "Les deux équipes vont probablement évoluer dans le même système, on connaît les forces et les faiblesses de celui-ci. On joue contre une nouvelle équipe aussi, qui a perdu beaucoup de joueurs et qui a un nouvel entraîneur. Ils ont fait des transferts intéressants, mais chaque coach a besoin de temps pour mettre sa méthode en place."

"De notre côté, on perd évidemment un milieu de terrain lorsqu'on joue avec deux attaquants. On perd des possibilités en possession, mais on gagne en verticalité et en présence dans le rectangle."

Sur la pelouse de Dender, c'est Isaac Price qui a fait les frais de ce changement de système et qui a commencé sur le banc. "Ce n'était pas un message pour lui, mais pour toute l'équipe. Quand les joueurs sont en forme, il faut les faire jouer. Dans ma tête, Isaac est toujours un titulaire, ça ne fait pas une grande différence s'il entre sur le banc. Un joueur qui reste trois mois sur le banc, ça, oui, c'est différent" a conclu Ivan Leko.