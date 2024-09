Et maintenant, qui pour succéder à Brian Riemer ? Jesper Fredberg dévoile ses plans

Brian Riemer a été renvoyé ce jeudi matin de son poste d'entraîneur par le RSC Anderlecht. Le club devra désormais chercher un remplaçant, mais cela pourrait prendre un certain temps...

Ça ne pouvait pas durer : Brian Riemer a été limogé ce jeudi. Le coach danois a ainsi payé le mauvais début de saison de ses couleurs. La défaite contre Genk a été l'élement déclencheur de son départ du RSCA.

Il faudra désormais chercher un remplaçant à l'homme qui était à la barre d'Anderlecht depuis décembre 2022. En tout cas, pour le directeur sportif Jesper Fredberg, il n'y a pas de précipitation.

"Il faut respecter le timing", commence Fredberg dans Het Laatste Nieuws. "La décision n'a été prise que ce matin. Nous allons entamer des discussions, et ensuite suivra toute une procédure pour trouver le bon entraîneur pour Anderlecht."

Il a tenu à saluer le travail accompli par son entraîneur. "Brian était à l'époque l'entraîneur parfait pour nous, pour nous amener à ce niveau. Nous sommes bien plus avancés qu'il y a deux ans. Maintenant, nous voulons aller encore plus loin."

"Nous regardons qui est intéressant. Tout est possible, un entraîneur libre ou quelqu'un dans un autre club. Le bon profil est le plus important, et alors je suis toujours prêt à négocier. Nous n'allons pas prendre quelqu'un juste pour combler un poste, nous allons prendre notre temps", a-t-il conclu.