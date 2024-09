Felice Mazzu a quitté Anderlecht marqué par le talent hors-norme d'un joueur : "Il était exceptionnel"

Le règne de Felice Mazzu à Anderlecht n'a pas duré longtemps. Mais il a tout de même eu le temps de participer à l'éclosion de Julien Duranville.

Avant que Brian Riemer ne reprenne, jusqu'à aujourd'hui, les rênes de l'équipe, c'est Felice Mazzu qui était encore à la barre à Anderlecht. Aujourd'hui sur le banc de Saint-Trond après un bref détour de Charleroi, il explique à VoetbalNieuws avoir été particulièrement marqué par Julien Duranville.

L'extraterrestre de Neerpede n'avait que 16 ans lorsque Mazzu est arrivé au Lotto Park. Il venait de recevoir ses premières minutes avec l'équipe A grâce à Vincent Kompany lors du dernier match des Playoffs la saison précédente. Sous les ordres du nouvel entraîneur, Duranville a continué à montrer de quel bois il se chauffait avec l'équipe première, jusqu'à goûter à la Coupe d'Europe.

"Julien, pfff… Il était exceptionnel. Il était impressionnant et inarrêtable. Ce qu’il montrait à l’entraînement, c’était incroyable. Julien montrait cela aussi pendant les matchs. Je me souviens de l’avoir fait entrer contre OHL, alors qu’on était mené 1-2, et il avait marqué un but fantastique" se remémore Mazzu.

Diable Rouge à 18 ans

L'entraîneur trudonnaire constate avec bonheur l'évolution de son ancien protégé : 'Chez les Diables Rouges, il a aussi montré quelles qualités il possède. Il doit juste encore trouver un équilibre entre jouer simple et savoir quand il doit faire ses dribbles. Mais quand il les déclenche et que ça marche… Mon Dieu, quel magnifique joueur c’est. Il est rapide comme l’éclair, mais peut, sur un mètre carré, sortir des gestes techniques incroyables avec ses bons petits pieds, comme une talonnade ou autre. C’est un footballeur brillant".

Désormais à Dortmund, Julien Duranville s'affirme en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme : "Julien était encore un garçon timide à Anderlecht, quelqu’un qui ne parlait pas beaucoup. Il était très gentil et humble. Un vraiment très bon garçon". Felice Mazzu conclut : "S’il est épargné par les blessures, il deviendra un joueur exceptionnel.