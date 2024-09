Plus de 5 arrêts par match de moyenne : Davy Roef explique sa réussite du début de saison à La Gantoise

Avec un bilan de dix points après sept journées, La Gantoise occupe actuellement la 9e place du classement. Si les Buffalos remportent leur match en retard face au Cercle, ils deviendront les virtuels deuxièmes du championnat.

Il n'y a, pour le moment, que quelques petits problèmes offensifs à La Gantoise, qui n'a marqué que neuf buts en six rencontres de championnat depuis le début de la saison.

Par contre, à l'arrière, les Buffalos sont solides et n'ont encaissé que cinq buts. Un merci spécial au portier, Davy Roef, qui réalise un très gros début de saison.

Après sept matchs, Davy Roef est le meilleur gardien du championnat

Seul le Standard, avec trois buts encaissés, jouit actuellement d'une meilleure défense que Gand. De son côté, Davy Roef a déjà été élu homme du match à plusieurs reprises. Avec 5.5. arrêts par match, en moyenne, personne ne fait mieux dans le championnat.

"Je ne peux pas me plaindre de mon début de saison. J'ai pu gagner en confiance et jouer de nombreux matchs. C'est une façon différente de travailler, avec le nouvel entraîneur et son staff. L'accent est mis sur le physique, mais nous faisons aussi des exercices intéressants.", lançait Roef après le succès de Gand contre Malines, le week-end dernier.

"Il existe de nombreux exercices modernes, dont certains que je n'ai pas vu souvent dans ma carrière et qui sont nouveaux pour moi. Les situations en face à face sont aussi mises en avant, et ça m'a déjà été utile plusieurs fois cette saison. Je suis content de la façon dont les choses se déroulent, mais je sais aussi que tout peut changer rapidement."