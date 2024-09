Gérard Lopez bientôt viré des Girondins de Bordeaux ? Même les politiques s'en mêlent !

Les Girondins de Bordeaux, dirigés par Gérard Lopez, ont été rétrogradés en National 2. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, réclame son départ.

Ancien "fossoyeur" de Mouscron il y a quelques années, Gérard Lopez a récemment connu de graves déboires au sein des Girondins de Bordeaux.

En effet, le mythique club français a subi des sanctions suite à sa situation financière. Avec comme résultat la perte de son statut professionnel et la relégation en National 2.

Tandis que Lopez se justifie en expliquant qu'il a évité la faillite du club il y a trois ans, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, considère que sa gestion du club a été "médiocre".

Il réclame son départ. "Il faut imaginer l’après-Lopez, ça me parait évident. Au-delà de sa personne, c’est le modèle économique qu’il faut changer. On est devenu, hélas, un petit club. Mais il faut expérimenter d’autres formes de gouvernance, plus coopérative et associant davantage les locaux", a-t-il déclaré au micro de TV7.

"Mais ce modèle économique qui dépend d’un investisseur et de sa médiocre gestion puisque c’est le cas, ça ne peut pas continuer. Ce n’est pas qu’un produit de spéculation. Un club de foot cela fait partie d’un patrimoine d’une ville, nous y sommes très attachés, c’est ce que n’a pas compris Gérard Lopez."