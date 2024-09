"Thibaut, s'il te plaît, reviens" : Eden Hazard demande à Thibaut Courtois de revenir chez les Diables Rouges

Eden Hazard, ancien capitaine des Diables Rouges, a lancé un appel à son ancien coéquipier Thibaut Courtois pour qu'il revienne en équipe nationale.

Eden Hazard s'est exprimé sur Thibaut Courtois dans la série documentaire du gardien : "Thibaut, s'il te plaît, reviens, car la Belgique doit recommencer à gagner. Et avec toi, nous avons plus de chances," a imploré Hazard. Ses paroles soulignent l'importance du rôle que Courtois a toujours joué au sein de l'équipe nationale.

Le gardien de 32 ans a répondu à l'appel de Hazard, mais a laissé entendre que ses problèmes avec la sélection belge allaient bien au-delà de la question du brassard de capitaine : "Je voulais vraiment que l'équipe nationale redevienne performante et retrouve le succès," a déclaré Courtois. "Mais quand on réalise soudainement que l'entraîneur ne vous soutient pas et ne vous respecte pas, on perd sa motivation."

Courtois a également précisé que la controverse autour du capitanat n'était que la partie émergée de l'iceberg concernant ses problèmes avec Domenico Tedesco : "Au final, cela n'a plus rien à voir avec ce brassard."

"Le problème devient plus grave lorsque le sélectionneur semble ne plus croire en vous." Ces mots traduisent la déception qui a poussé Courtois à se retirer de l'équipe nationale. Le gardien du Real Madrid a également fait savoir qu'il ne reviendrait pas tant que Tedesco serait en poste.