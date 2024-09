Osimhen met Batshuayi sur le banc, mais Mertens est heureux de le retrouver : "Quel joueur extraordinaire !"

Galatasaray a dominé Fenerbahçe ce samedi dans le derby d'Istanbul. Dries Mertens a marqué sur une passe décisive de son ancien coéquipier à Naples, Victor Osimhen.

Dries Mertens est encore en grande forme avec le Galatasaray cette saison, et a inscrit le second but de son équipe ce samedi lors de la victoire contre Fenerbahçe (1-3). Un but marqué sur une passe décisive de Victor Osimhen, déjà important pour son nouveau club.

Le Nigérian n'avait sur papier rien à faire en Turquie, étant évalué à plus de 100 millions d'euros par le Napoli. Mais au fil de l'été, sa situation n'a pas évolué et il a manqué un transfert en Angleterre ; sa seule porte de sortie était en direction du marché turc.

"Je suis très content qu'il soit là, bien sûr", déclare Dries Mertens au sujet d'Osimhen dans des propos relayés par Fanatik.

"C'est un joueur incroyable et je suis persuadé qu'il peut faire encore mieux. Sa préparation n'a pas été idéale mais ce sera un joueur important pour nous qui peut réaliser de grandes choses".

Galatasaray, champion en titre, se retrouve avec une équipe très compétitive et Mertens assure que contrairement à ce que la presse turque peut le dire, l'ambiance dans le groupe est bonne. "Je n'ai jamais senti d'ambiance négative. Je suis à Galatasaray depuis deux ans et je n'ai rien vu de négatif".