"Par le passé, nous n'aurions pas gagné des matchs comme celui d'aujourd'hui" : le coach de l'Antwerp, De Roeck, satisfait de son équipe

Jonas De Roeck, satisfait, s'est exprimé à notre micro après la victoire de l'Antwerp arrachée de justesse contre Westerlo.

Anciennement coach de Westerlo, le nouvel entraîneur du Great Old connaît bien les Campinois : "Il y a toujours de beaux matchs ici à Westerlo. Ils commencent toujours fort à domicile, 25 premières minutes à haute intensité, mais il y avait des possibilités. Nous en avons eu et nous les avons saisies. Nous nous en sommes bien sortis et avons été la meilleure équipe pendant une grande partie de la première mi-temps."

"En deuxième mi-temps, nous n'avons pas joué à notre niveau, Westerlo a été la meilleure équipe et plus dangereuse vers l'avant. Nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions en possession du ballon alors qu'elles existaient. Nous étions solides près de notre propre surface, ils ont eu quelques corners, mais cela fait partie du jeu et nous avons bien défendu," déclare le coach.

Un esprit collectif

L'ancien joueur ne veut pas mettre seulement Toby Alderweireld, qui a inscrit les 2 buts, en avant : "Toby a apporté de la stabilité aujourd'hui en défense, mais il n'est pas nécessaire de le mettre en avant individuellement. Par le passé, nous n'aurions pas gagné des matchs comme celui d'aujourd'hui, peut-être même que nous les aurions perdus. La gestion du jeu s'est améliorée, le groupe est devenu plus fort. Ce n'est pas seulement grâce à Toby, mais à toute l'équipe."

Le natif de Barcelone est satisfait de Kobe Corbanie, qui a remplacé Odoi, blessé : "Nous n'avons pas voulu prendre de risques avec Odoi. Kobe a montré un énorme esprit combatif aujourd'hui. En tant qu'entraîneur, tu sais que tout le monde doit être prêt et le rester. Aujourd'hui, il a saisi son moment, bien que nous espérions que la blessure d'Odoi ne soit pas grave et qu'il pourra peut-être jouer la semaine prochaine."