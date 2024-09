Adrien Trebel compare son choix avec celui d'Adrien Rabiot : "Quand on se comporte mal avec moi..."

À l'époque, Adrien Trebel avait choisi de passer directement du Standard à Anderlecht en janvier 2017. Adrien Rabiot, lui, a signé à l'OM : l'ex-Mauve a comparé les situations.

Tous deux s'appellent Adrien, sont milieux de terrain et sont Français, et la ressemblance ne s'arrête pas là : Trebel et Rabiot auront porté les couleurs de deux clubs rivaux durant leur carrière. Adrien Rabiot vient de signer à l'OM, lui qui a joué au PSG de 2012 à 2019 après y avoir été formé ; Adrien Trebel est passé en 2017 du Standard, où il était capitaine, à Anderlecht.

Consultant de l'émission Bonsoir le sport sur LN24, Adrien Trebel est revenu une nouvelle fois sur ce choix. "Je l'ai toujours dit et je le répète, moi, quand j'ai été à Anderlecht, j'avais besoin de gagner des titres. L'avenir m'a donné raison", déclare l'ancien du RSCA.

Après avoir gagné une Coupe avec le Standard en 2016, Adrien Trebel rejoint en effet Anderlecht en cours de saison 2016-2017 et est sacré champion de Belgique avec les Mauves en cette fin de saison, avant de remporter la Supercoupe dans la foulée.

Trebel reconnaît cependant que pour Rabiot, c'est différent, l'ancien de la Juventus ayant "tout gagné dans sa carrière". Mais il rappelle un fait : "On ne sait pas comment ça s'est terminé au PSG, mais on sait que ça s'est mal passé, il a été mis de côté", souligne-t-il.

"À un moment donné, il y a la décision du joueur mais il ne faut pas oublier ce que le club a fait. Quand on se comporte mal avec moi et que j'ai une opportunité, je vais aller la saisir, que tu sois content ou pas", conclut Adrien Trebel.