Qui pour succéder à Brian Riemer ? Philippe Albert livre ses deux favoris...dont un ancien entraîneur maison

La direction d'Anderlecht s'affaire à trouver un nouvel entraîneur. La marge de manoeuvre est assez faible vu les derniers choix opérés.

Qui assurera la succession de Brian Riemer à Anderlecht ? Plusieurs noms sont cités, le jeu des pronostics va bon train. Philippe Albert s'est prêté à l'exercice pour La Capitale. Le consultant pointe deux profils en priorité.

Le premier n'est autre que celui de Mark van Bommel, qui est régulièrement évoqué : "Il est aussi mon option numéro un, car il connaît très bien le championnat et a déjà fait ses preuves à l'Antwerp" explique Albert.

L'ancien Anderlechtois se justifie par le fait que l'entraîneur néerlandais a performé au-delà des attentes en remportant le doublé dès sa première saison au Bosuil, estimant que le noyau actuel d'Anderlecht recèle plus de qualité que celui dont Van Bommel disposait à Anvers.

Un entraîneur aguerri aux matchs de Pro League ?

Le deuxième candidat avancé est Hein Vanhaezebrouck : "Il est disponible sur le marché et il aidera l'équipe à faire les progrès nécessaires". L'ancien entraîneur de La Gantoise a dirigé Anderlecht entre octobre 2017 et novembre 2018. Arrivé en pleine période de transition entre l'ancienne et la nouvelle direction, il avait été affaibli par les changements structurels du club.

Philippe Albert se limite à ces deux entraîneurs, ne voyant pas l'intérêt de faire revenir Karel Geraerts actuellement : "Il vient d'être licencié par Schalke, je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour recommencer immédiatement à travailler".