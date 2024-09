Remis de sa commotion cérébrale, Ibe Hautekiet veut garder sa place de titulaire, au Standard : "Le coach parle peu individuellement, mais il a été clair"

Les ennuis physiques d'Ibe Hautekiet sont désormais derrière lui. Victime d'une commotion cérébrale il y a un mois, le défenseur de 22 ans a retrouvé sa place de titulaire, face à l'Union, et est bien décidé à tout faire pour la garder.

Pour la première fois depuis le 25 août et la rencontre à domicile face au Beerschot, et un petit peu grâce aux absences de David Bates et Nathan Ngoy, Ibe Hautekiet était titulaire au sein de la défense du Standard pour affronter l'Union, ce vendredi.

Le défenseur central, victime d'un lourd choc à la tête lors d'un duel avec Charly Keita, il y a un petit peu moins d'un mois, avait quitté Sclessin en civière, victime d'une commotion cérébrale. Des ennuis qui sont désormais derrière lui.

"C'est fini, je suis content. C'était un gros choc, je suis resté dans le lit pendant une semaine, sans rien faire à part dormir. Je me suis maintenant entraîné durant huit ou neuf jours avec la trêve, donc ça va. Je me souviens de tout, ce qui est bien. Si tu oublies quelque chose, c'est obligatoire de rester à la maison durant deux semaines. On m'a posé une cinquantaine de questions, mais j'ai bien répondu", souriait le défenseur de 22 ans à notre micro, vendredi soir.

Ibe Hautekiet veut récupérer et garder sa place au sein de la défense du Standard

Titulaire en début de saison, Ibe Hautekiet a plutôt retrouvé un rôle de remplaçant lorsque les titulaires habituels sont disponibles. L'ancien du Club NXT savait que ce serait difficile de garder sa place, mais n'a pas dit son dernier mot.

"Il y a beaucoup de qualité en défense. La semaine dernière, on avait bien joué à Dender, sans moi dans le onze. Il y a de la concurrence, c'est bien. Je ne suis jamais certain de jouer, mais c'est le cas de beaucoup de joueurs. Je fais le maximum afin de me battre pour ma place. Le coach parle peu individuellement, mais il a été clair au début de saison. Il faudra se battre pour jouer" a conclu Hautekiet, visiblement prêt à le faire.