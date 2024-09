Courtrai sur le point de perdre Freyr Alexandersson ? Le club réagit immédiatement, le principal intéressé aussi

Mardi, la nouvelle est soudainement sortie selon laquelle Cardiff City envisagerait Freyr Alexandersson comme successeur d'Erol Bulut, récemment licencié. L'entraîneur islandais du KV Courtrai a lui-même réagi.

Mardi, une rumeur étonnante est soudainement apparue. Cardiff City, où Erol Bulut a récemment été licencié de son poste d'entraîneur principal, envisagerait de nommer Freyr Alexandersson, l'entraîneur du KV Courtrai, comme successeur.

Cela n'est pas si illogique, car les deux clubs ont le même propriétaire : Vincent Tan. D'un autre côté, Alexandersson avait déjà indiqué qu'il voulait rester à Courtrai jusqu'à ce que le club soit stable, même s'il a également dit qu'il voulait absolument être un jour l'entraîneur de Cardiff.

Freyr Alexandersson reste l'entraîneur du KV Courtrai

Entre-temps, Courtrai a réagi et veut éclaircir la situation. "Le KV Courtrai et l'entraîneur Freyr Alexandersson ont pris connaissance avec stupéfaction des informations erronées dans divers médias aujourd'hui. Alexandersson n'était pas au Pays de Galles la semaine dernière et reste l'entraîneur du KV Courtrai", a déclaré le club sur son site web.

L'entraîneur lui-même a donné des explications. "Je n'ai pas de discussions avec Cardiff et un départ n'est pas envisagé. Ensemble avec nos fans, joueurs et staff, nous travaillons dur pour l'avenir du KV Courtrai", a-t-il déclaré.

"Le club ne fera pas d'autre commentaire et se concentre désormais avec les joueurs, le staff et les supporters sur le match de dimanche prochain contre l'Union", a conclu le KV Courtrai.