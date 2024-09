La pression grandit sur Miron Muslic : la direction du Cercle a fixé un premier ultimatum et attend une réaction

Miron Muslic n'est pas encore en danger, au Cercle de Bruges. Cependant, les quatre prochaines rencontres seront déterminantes pour son avenir.

Battu lors de ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, le Cercle de Bruges occupe l'avant-dernière place du championnat, avec quatre maigres unités en sept journées de championnat (les Groen & Zwart joueront leur match de rattrapage face à Gand, ce jeudi).

D'épine dans le pied des leaders de la compétition l'an dernier, le Cercle est désormais en train de se demander s'il ne va pas plutôt devoir se battre pour sa survie. En majeure partie à cause d'un mercato raté.

Kevin Denkey n'est pas parti, ce qui n'a pas amené les liquidités nécessaires pour attirer des nouveaux joueurs de qualité. Dans l'autre sens, Hugo Siquet n'est pas revenu et est parti jouer pour le rival de la ville, tandis que Boris Popovic, Félix Lemaréchal, Leonardo Lopes et Jesper Daland ont quitté la Venise du Nord.

Miron Muslic n'est pas encore en danger au Cercle de Bruges, mais une réaction est attendue

Miron Muslic, après la défaite face à Genk il y a dix jours, avait déclaré que l'identité du club avait disparue, que son équipe ne savait plus défendre et qu'il ne retrouvait plus les valeurs de la saison dernière. Des propos pour lesquels il s'était excusé, mais qui détenaient une part de vérité, en témoigne la nouvelle défaite qui a suivi, face à Malines.

La pression commence donc à monter, mais le bureau d'administration du Cercle reste calme. La phase de ligue européenne va arriver, le championnat ne fait que commencer et les quelques recrues ont encore besoin d'un petit peu de temps avant d'atteindre leur meilleur niveau. Cependant, Het Laatste Nieuws assure que les matchs précédant la trêve internationale seront capitaux aux yeux de la direction.

Face à La Gantoise, Saint-Trond et Saint-Gallen, trois rencontres à domicile, puis lors du déplacement à l'Antwerp, le 6 octobre prochain, le Cercle de Miron Muslic devra réagir. Sans quoi l'Autrichien verra son siège chauffer bien davantage.