L'Euro aurait pu être bien différent : l'UEFA admet une erreur grossière lors d'un quart de finale !

La fin de l'Euro 2024 aurait pu être bien différente. En quart de finale du tournoi, l'Espagnol Marc Cucurella a touché le ballon du bras dans la surface, face à l'Allemagne, mais il n'y a pas eu de penalty. Une erreur qu'admet l'UEFA sur une décision qui aurait pu tout changer.

Et si l'Allemagne avait été sacrée championne d'Europe 2024, à domicile ? En quart de finale, la Mannschaft a été vaincue par le vainqueur du tournoi, l'Espagne, qui s'est ensuite imposé face à la France puis contre l'Angleterre, en finale.

Mais revenons sur ce quart de finale, et la 107e minute de celui-ci. Alors que le score est de 1-1, le défenseur espagnol Marc Cucurella touche le ballon du bras dans sa propre surface. Aucune discussion possible : le joueur de la Roja bloque bien le ballon de manière illégale, mais l'arbitre ne bronche pas, et le VAR pas davantage.

L'Allemagne aurait dû recevoir un penalty lors de son quart de finale contre l'Espagne

Juste avant la fin du temps additionnel, Merino a réussi à mener les Espagnols vers la demi-finale. Et les discussions ont logiquement suivi, avec des Allemands furieux de cette décision et du scénario de la rencontre.

Plusieurs mois plus tard, un document de l'UEFA sur cette rencontre a été divulgué. Un document de la commission arbitrale de l'UEFA, utilisé pour aider les arbitres internationaux, qu'a pu consulter le média espagnol Relevo.

"Selon les dernières directives de l'UEFA, le contact entre la main et le ballon qui empêche un tir vers le but devrait être puni plus sévèrement et, dans la plupart des cas, doit entraîner un penalty. Il n'y a que si le tir se fait à bout-portant et que le bras est proche du corps que le penalty peut être omis. Dans ce cas précis, un penalty aurait donc dû être accordé", cite Relevo. Le tournant du tournoi.