Quand Philippe Albert recadre...Kevin De Bruyne : "Quand vous êtes privilégié, vous n'avez pas le droit de vous plaindre"

Plusieurs joueurs se sont récemment insurgés face au nombre exponentiel de matchs. Notamment Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois.

Le calendrier surchargé des clubs dans cette nouvelle saison est sujet à de nombreux débats. Le nombre exponentiel de matchs pourrait avoir des conséquences réelles sur le corps et la santé des joueurs.

Plusieurs personnalités du football ont récemment exprimé leurs craintes suite à la situation. On pense notamment à Vincent Kompany ou Thibaut Courtois.

Avant les matchs de Ligue des Nations des Diables Rouges en septembre, Kevin De Bruyne avait également pointé du doigt les instances du football européen et mondial, disant que pour elles, il n'y avait que l'argent qui comptait.

Sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert a donné son avis sur la question, critiquant ainsi...les joueurs. "Je ne suis pas d’accord. C’est indécent de se plaindre quand vous êtes joueur professionnel. Vous avez la chance de faire de votre passion votre métier. L’argent est très important."

"Il y a des corps de métier dont on ne parle jamais qui ont parfois du mal à nouer les deux bouts. Plus vous jouer de matches, moins vous vous entraînez. Le public doit le savoir. Je ne pense pas qu’il y ait plus de blessures qu’avant. Quand vous êtes privilégié, vous n’avez pas le droit de vous plaindre."