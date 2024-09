Une faille claire dans le jeu du Standard et d'Ivan Leko ? "Sur le long terme, ça va être compliqué..."

Le Standard réalise un début de saison intéressant. Cependant, une faille claire semble surgir du plan de jeu d'Ivan Leko.

Le Standard a partagé l'enjeu vendredi dernier face au Standard. Malgré quelques occasions, les Rouches ne sont pas parvenus à marquer (0-0).

Le Standard réalise un début de saison intéressant. Le club est actuellement 7e de Pro League avec 12 points pris en 8 journées de championnat.

L'attaque du Standard pose question

Cependant, le club ne semble pas marquer assez : seulement 4 petits buts marqués depuis le début du championnat. C'est insuffisant. Sur le plateau de La Tribune, Nordin Jbari a adressé ce problème.

"Le bloc du Standard est trop bas pour pouvoir gêner l’équipe adverse. Ils prennent de points de cette manière pour le moment, mais sur le long terme, ça va être compliqué. Il faudra chercher autre chose pour pouvoir jouer le haut du tableau"

"Sans un grand Matthieu Epolo, le Standard aurait quelques points en moins. Ivan Leko fait avec ce qu’il a sous la main... Même si à domicile, en 3-5-2, il doit jouer beaucoup plus haut et plus offensivement. Avec le public de Sclessin, les joueurs vont se transcender et prendre des points", a commenté Philippe Albert.