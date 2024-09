Davy Roef, aussi, mériterait une présélection chez les Diables : "Je me concentre uniquement sur ce que j'ai à faire"

Davy Roef a été l'homme de la victoire de La Gantoise sur la pelouse du Club de Bruges. Le portier des Buffalos a réalisé plusieurs arrêts de grande qualité pour maintenir les siens dans le match.

Homme du match à l'issue de la rencontre, Davy Roef se montrait presque euphorique après la victoire de La Gantoise au Club de Bruges lors du derby des Flandres. En planter quatre au Jan Breydel, ce n'est pas une performance qu'on réalise chaque saison.

"Pour être honnête, je dois dire que notre première mi-temps a été très difficile. J'ai dû arrêter un certain nombre de ballons importants, mais c'est pour ça que je suis là et je suis heureux d'avoir pu aider mon équipe. Je me concentre simplement sur ce que j'ai à faire" déclarait le portier après la rencontre.

En fin de première période, les Buffalos ont réalisé le hold-up parfait et ont inscrit deux buts leur permettant de mener finalement assez sereinement au repos. Et cinq minutes après la reprise, Gand faisait déjà 0-3.

"C'est dommage que Bruges ait pu marquer aussi vite après ce 0-3, car la rencontre était presque pliée. Nous avons pu conserver notre avance et c'était le plus important, mais ce but aurait pu remettre notre adversaire dans le match", poursuivait Davy Roef.

Une deuxième période bien gérée par les Buffalos, notamment grâce au discours de Wouter Vrancken à la pause. "Il nous a dit d'abandonner la nervosité qui était la nôtre. On devait trouver plus d'espace, malgré leur pressing haut. Nous avons bien assimilé la consigne et avons joué une bonne deuxième mi-temps" a conclu le gardien gantois.