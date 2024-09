Le Beerschot envoie un communiqué cinglant avant le derby face à l'Antwerp : "Cela va à l'encontre de nos valeurs"

Le Beerschot ne va pas bien du tout. Les Anversois sont actuellement lanterne rouge de Pro League avant de se déplacer à l'Antwerp dans le derby.

1 point sur 24. C'est le bilan catastrophique du Beerschot depuis le début de la saison. Les Rats, promus en Pro League, sont déjà dans une situation de crise intense.

Outre les questions concernant le coach Dirk Kuyt, les supporters les plus fanatiques commencent sérieusement à s'impatienter en l'absence de résultats.

Comme l'a révélé le Nieuwsblad, le noyau dur du Beerschot aurait auprès de la direction menacé de forcer l'arrêt du match face à l'Antwerp.

Le club a réagi dans un communiqué. "A l'approche de ce match, des supporters ont même menacé de perturber, voire d'arrêter le match en cas de résultat négatif. Cela va à l'encontre des valeurs de notre club et du football."

"Nous nous en distançons catégoriquement et nous mettons en garde contre les amendes graves et élevées que cela pourrait entraîner. De l'argent qui serait mieux investi dans la jeunesse. Mais tout le monde le sait et en est conscient", peut-on notamment lire.