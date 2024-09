Anderlecht a montré la voie à suivre : comment les primes européennes vont profiter aux autres clubs belges, jusqu'en D1B

Un à un, nos clubs lancent leur campagne européenne. Avec beaucoup à gagner pour le football belge.

Avant même de commencer son match face à Ferencvaros, Anderlecht était assuré d'empocher au minimum 6 millions pour son aventure européenne, tout comme l'Union Saint-Gilloise, qui débute sa campagne ce soir. C'est moins que les 37 millions garantis au Club de Bruges en Ligue des Champions, c'est un peu plus que les 4 millions que les 4 millions promis au Cercle de Bruges et à La Gantoise en Europa League.

Il ne s'agit que de minimas : au fur et à mesure des points et des victoires engrangées, des éventuelles aventures prolongées jusqu'au printemps, nos clubs verront leurs primes gonfler. Il y a donc à nouveau une belle carotte pour motiver nos représentants. D'autant que leurs performances profiteront à l'ensemble du football belge, et pas seulement pour le coefficient européen.

Le CEO de la Pro League Lorin Parys explique à Het Laatste Nieuws que les revenus européens seront redistribués de manière plus équitables : "Nous avons fait pression sur l'UEFA pour qu'elle augmente la contribution de solidarité. Nous avons réussi".

Un intérêt commun

50 millions des 308 millions d'euros distribués par l'UEFA iront dans les poches des cinq grands championnats européens. Les 258 millions restants reviendront aux autres compétitions, dont la Pro League. Et au sein même de ces compétitions, la solidarité sera encore un mot d'ordre.

"Même les clubs qui ne jouent pas en Coupe d'Europe en bénéficient. "Il y a 108 clubs qui jouent en Europe, mais il y a 1 500 clubs dans les ligues professionnelles européennes. Pour la Belgique, cela concerne 23 des 28 clubs professionnels" poursuit Lorin Parys.

Le montant reçu par les clubs absents des compétitions européennes est en augmentation : "L'année dernière, cela s'élevait à six millions d'euros (au total). Si les nouvelles règles existaient déjà, les clubs belges qui n'ont pas goûté au football européen auraient gagné 9,4 millions".