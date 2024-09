Etre "fils de" ne garantit rien : déjà la retraite à 29 ans pour le fils de cette véritable légende du football mondial

Le nom de famille Zidane a une aura quasi-inégalée dans le football mondial. Mais comme souvent, il n'est pas synonyme de grande carrière pour ses enfants.

Zinédine Zidane a quatre fils, qui ont tous embrassé une carrière de football professionnel à divers niveaux. Aucun n'a connu ne serait-ce qu'une partie du succès de leur illustre père : Luca Zidane (26 ans) et Théo Zidane (22 ans) évoluent en 2Liga respectivement avec Grenade et Cordoba, tandis que le plus jeune Elyas (18 ans) progresse avec l'équipe réserve du Bétis Séville en D3.

Mais l'aîné, lui, vient de raccrocher les crampons. Enzo Zidane (29 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière, après une ultime pige à Fuenlabrada, en D3 espagnole. Il était libre depuis juillet 2023, soit plus d'un an, et a donc préféré arrêter les frais. Pourtant, Zidane junior restait sur une saison quasi-pleine au troisième échelon espagnol.

Difficile, cependant, d'accepter que sa carrière n'aurait probablement pas été plus haut. Enzo Zidane a été formé au Real Madrid et était prometteur, marquant même un but lors de sa seule apparition avec l'équipe A, en Copa del Rey. C'était en... 2016.

Le fils aîné de Zinédine Zidane n'aura finalement pas percé en Liga, n'y disputant que deux matchs sous les couleurs du Deportivo Alaves. Il va errer de club en club, en France (Rodez - 15 matchs en Ligue 2), Suisse (Lausanne - 16 matchs pour 2 buts), et bien sûr Espagne de la D2 à la D4.

Comme les Jordi Cruyff, Rivaldinho ou encore Edinho (fils de Pelé), Enzo Zidane restera dans l'histoire comme un "fils de" ayant eu du mal à percer. Les contre-exemples existent cependant : on pense bien sûr aux familles Gudjohnsen, Ayew (fils de Georges Weah), Schmeichel ou Maldini...