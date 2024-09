Un transfert surprise : à 22 ans, il va quitter la Belgique pour retrouver Neeskens Kebano et Nabil Fekir aux Emirats

Le mercato a beau avoir fermé ses portes depuis trois semaines en Belgique, certains très rares marchés sont encore ouverts et peuvent encore cibler des joueurs évoluant sous nos latitudes. C'est le cas des Emirats Arabes Unis, où le mercato est ouvert jusqu'au premier octobre.

Selon Sacha Tavolieri, le club d'Al-Jazira est proche d'en profiter pour arracher Jay-Dee Geusens à Beveren. Le milieu de terrain de 22 ans aurait déjà trouvé un accord, les discussions entre clubs sont quant à elles également avancées.

Basé à Abou Dabi, Al-Jazira renseigne quelques noms connus du football européen comme Neeskens Kebano, le défenseur néerlandais Karim Rekik, Mohamed Elneny ou encore Nabil Fekir.

Jay-Dee Geusens évolue à Beveren depuis l'été passé après avoir fait toutes ses classes à Genk, où il ne s'est pas imposé en équipe première. Il disposait encore de deux ans de contrat dans le pays de Waes.

