Auteur d'un doublé en montant au jeu, pourquoi Kevin Denkey a-t-il commencé sur le banc avec le Cercle ?

Le Cercle de Bruges s'est imposé 2-1 face à La Gantoise, ce jeudi soir, grâce à un doublé d'un Kevin Denkey qui avait pourtant commencé la rencontre sur le banc. Miron Muslic s'est exprimé sur ce choix inattendu, en conférence de presse.

Kevin Denkey est presque toujours une certitude dans le onze de départ du Cercle de Bruges. Cette saison, l'attaquant togolais n'avait pas encore manqué le moindre coup d'envoi. Mais à La Gantoise, Miron Muslic a visiblement voulu stimuler son buteur, en le faisant commencer sur le banc.

Le meilleur buteur du championnat la saison dernière est entré en jeu à vingt minutes du terme. Sept minutes plus tard, il ouvrait le score et trouvait le chemin des filets pour la première fois depuis un mois. Dans le temps additionnel, Denkey s'est offert un doublé pour sceller la victoire des Groen & Zwart.

"Ce n'est pas toujours négatif d'avoir une période difficile. On en tire les leçons et on progresse. En fin de compte, ce sont ces périodes qui rendent meilleur" commentait le double buteur après la rencontre.

Miron Muslic voulait faire réagir Kevin Denkey : il a réussi

"Je ne suis jamais mort, donc ce n'est pas une renaissance" déclarait le Togolais. De son côté, Miron Muslic s'est montré satisfait de la réaction affichée par son attaquant. "Il a montré beaucoup de résilience mentale."

"Le coup de pied au cul était nécessaire, mais l'important était sa réaction sur le terrain. Je le connais désormais depuis trois ans, je sais comment il réagit quand je le stimule. Quoi qu'il arrive, Kevin a toujours été important pour nous" a conclu Miron Muslic en conférence de presse.