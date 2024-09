La fédération l'a forcé à quitter plusieurs clubs, Robert Martinez s'en est même mêlé, le voici enfin diplômé à 66 ans

Urbain Spaenhoven a finalement obtenu son diplôme UEFA A à l'âge de 66 ans pour pouvoir être entraîneur de football professionnel. Pendant des années, le fait de ne pas posséder cette licence le poursuivait, même malgré la qualité de son travail.

Dans le milieu du football belge, Urbain Spaenhoven est l'un des entraîneurs les plus respectés. Ses entraînements et les tactiques mises en place ont marqué de nombreux joueurs. On l'a notamment connu comme adjoint à Malines, au Beerschot et à Courtrai. Cependant, au Lierse et à Lokeren, il a dû partir car l'Union Belge soupçonnait une activité importante en coulisses malgré un autre poste attitré.

Ce qui était bien sûr vrai, mais on ne peut plus le lui reprocher maintenant. "Quand je vois maintenant des entraîneurs dans les divisions amateurs qui n'ont pas non plus de diplôme... Cela me dérange un peu. On me pointait du doigt à chaque fois. Mais j'ai maintenant mon diplôme et j'en suis incroyablement fier."

Spaenhoven n'a pas non plus suivi le chemin le plus courant pour décrocher le Graal. "J'ai obtenu mon UEFA A devant le jury à Bruxelles. Tout le monde disait que c'était impossible et que cela allait à l'encontre de la structure de l'association. Les cours qu'ils organisent rapportent bien sûr de l'argent".

Mieux vaut tard que jamais

"J'ai dû défendre mon cas à Bruxelles et j'avais préparé un powerpoint très détaillé. J'étais là devant quatre personnes de Voetbal Vlaanderen et quatre de Sport Vlaanderen. Après dix minutes, ils ont dit qu'ils avaient assez entendu. Ils ne pouvaient pas me coincer sur le plan footballistique" continue-t-il.

Mais ensuite, les questions scientifiques ont commencé. "J'ai dû étudier pendant des mois. Vous savez à quel point c'est difficile à 65 ans ? La chose étrange est que lorsque je n'avais pas de diplôme, de nombreux grands clubs se bousculaient pour moi. Et maintenant, apparemment, c'est une autre histoire".

Spaenhoven a même fait appel à l'aide de Roberto Martinez. "Il avait lancé son projet raccourci pour les entraîneurs des équipes nationales et je lui avais expliqué ma situation dans un mail très long. Le soir même, j'ai reçu un appel de son avocat car Martinez lui avait dit qu'il trouvait mon cas intéressant. Je ne sais pas ce qu'il a fait en coulisses, mais j'ai trouvé cela sympa de la part de l'ancien sélectionneur national".