Le Cercle sourit à nouveau, son buteur est de retour : "Une renaissance ? Je n'ai jamais été mort !"

Le Cercle de Bruges s'est offert un grand bol d'air en s'imposant face à La Gantoise (2-1). Kevin Denkey a marqué un doublé.

Le Cercle de Bruges vit une période compliquée. Après une superbe saison 2023-2024 marquée par une qualification européenne, les Brugeois ont tiré la langue en ce début de saison.

Symbole de la réussite du Cercle la saison dernière avec 28 buts toutes compétitions et un statut de meilleur buteur de Pro League, Denkey représente désormais les difficultés des Groen en Zwart.

En championnat, il n'avait plus marqué depuis la mi-août. Ce jeudi, il a mis fin à sa disette en marquant un doublé lors de son entrée en jeu face à La Gantoise.

"C'est bien qu'il y ait eu une période plus difficile pendant un certain temps, on en tire des leçons et on progresse'", a-t-il déclaré selon Sporza. "Au bout du compte, on s'améliore grâce à cela. Je n'ai jamais été mort, ce n'est donc pas une renaissance pour moi."

"Bien sûr, c'est gratifiant de marquer et de gagner à nouveau. C'est mérité, nous avons gagné dans leur moitié de terrain", a continué le Togolais. "Il ne manquait que des buts, mais à la fin, ils sont arrivés. Nous gagnons ensemble, c'est un soulagement pour tout le monde."