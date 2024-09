L'homme fort du début de saison de Chelsea, sans hésitation : "La légende des Blues avec laquelle j'aurais voulu jouer ? Eden Hazard, assurément"

À Chelsea, la situation ne reste pas évidente en raison du nombre de joueurs sous contrat, malgré un dégraissage certain dans les dernières heures du mercato estival.

Après cinq journées de Premier League, les Blues occupent la cinquième place avec dix unités et tiennent le rythme des meilleures équipes du pays. Manchester City n'a que trois points d'avance, United en a trois de retard.

Ce samedi, c'est à Stamford Bridge que les troupes d'Enzo Maresca évolueront, face au Brighton d'un certain Graham Potter, ancien entraîneur de Chelsea.

C'est l'un des hommes forts des Blues, Cole Palmer, qui était présent en conférence de presse, ce jeudi soir, afin de préfacer la rencontre au micro des médias anglais. Quand soudain, une question ne concernant pas directement le match lui est posée.

"La légende de Chelsea avec laquelle j'aurais aimé évoluer ? Ce serait assurément Eden Hazard. Notre style de jeu est différent, mais j'essaye d'être aussi excitant que lui."

Auteur de deux buts et quatre passes décisives depuis la reprise de la Premier League, l'international anglais de 22 ans est l'un des cadors du début de saison. Et à Chelsea, la place de chouchou laissée par Eden Hazard n'a pas encore vraiment été reprise...

🔵🤝🏻 Cole Palmer: “If I could play with one Chelsea icon, it’d be for sure Eden Hazard”.



“Our game is different but I try to be as exciting as Hazard”. pic.twitter.com/bwrzCV3X8z