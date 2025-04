"Son talent est irremplaçable" : Vincent Kompany réagit à un gros coup dur pour le Bayern avant d'affronter l'Inter en Ligue des Champions

Mardi, le Bayern Munich affrontera l'Inter Milan en quarts de finale de la Ligue des Champions, mais devra se passer de son joueur star, Jamal Musiala. Et il n'est pas le seul !

Le week-end dernier, le Bayern Munich s'est imposé 3-1 contre Augsburg en Bundesliga, une bonne répétition avant les quarts de finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, ce mardi. Mais, tout ne s'est pas déroulé comme prévu !

Jamal Musiala, qui avait marqué l'égalisation contre Augsburg, a dû quitter le terrain blessé après 55 minutes de jeu. Lors de la conférence de presse avant le match, Vincent Kompany a abordé l'absence de sa star, qui sera indisponible pendant huit semaines.

"Nous avons déjà joué sans Jamal, et je suis convaincu que nous pouvons trouver une solution. Son talent est irremplaçable, mais nous devons compenser collectivement. L'expérience de Müller ? Elle reste toujours cruciale dans ce genre de matchs", a-t-il déclaré, selon HLN, sans trop en dire.

"Nous avons suffisamment d'expérience dans notre équipe, tout comme l'Inter d'ailleurs. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du départ de Müller, mais je dois m'assurer que tout se passe bien à l'entraînement, afin de prendre les bonnes décisions sur qui jouera et qui ne jouera pas", a-t-il ajouté.

Un grand nombre de blessures

Kompany doit faire face à de nombreuses blessures, ce qui peut être compliqué : "Je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas non plus revoir mes objectifs à la baisse à cause des blessés. Je me concentre sur ce que nous pouvons accomplir quand nous sommes au meilleur de notre forme."

"Nous partons du principe que les joueurs qui seront sur le terrain peuvent obtenir un bon résultat pour nous. Nous sommes parmi les huit derniers et chacun d'eux a contribué à ce succès. Demain, nous devons être mentalement prêts et faire preuve de caractère. C'est ainsi que nous avons agi au tour précédent contre Leverkusen", a conclu l'entraîneur belge.