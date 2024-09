Malgré sa suspension, Marc Overmars a prolongé son contrat dans la discrétion, à l'Antwerp

Marc Overmars, le directeur sportif néerlandais de l'Antwerp, a discrètement prolongé son contrat jusqu'en 2027, écrit la Gazet van Antwerpen. Overmars, actuellement suspendu par la FIFA en raison de comportements déplacés à l'Ajax, pourra reprendre ses fonctions à partir du 16 novembre 2023.

Depuis sa suspension par la FIFA en janvier de cette année pour avoir été l'auteur de comportements déplacés envers des femmes lors de son passage à l'Ajax, Marc Overmars n'a plus été activement impliqué à l'Antwerp et n'a pas pu remplir de fonctions officielles au sein du club.

Le PDG du Matricule 1, Sven Jaecques, a confirmé qu'Overmars vient régulièrement pour des rencontres informelles, mais part lors des réunions officielles avec les joueurs et agents. Une situation qui frustre le directeur sportif, lit-on dans la Gazet van Antwerpen.

Et malgré les rumeurs d'un possible départ en raison des problèmes financiers du RAFC, Overmars est enthousiaste à l'idée de revenir. Il est décrit comme un "fan de football" qui s'engage pleinement pour le club et ne cherche pas activement d'autres offres.

En attendant ce fameux 16 novembre 2024, Marc Overmars a donc discrètement prolongé son contrat jusqu'en 2027 à l'Antwerp, comme l'apprend la Gazet van Antwerpen ce vendredi matin. Un nouveau contrat qui ne serait pas une compensation de sa suspension puisqu'un pré-accord existerait déjà depuis l'année du doublé.

Alors qu'il y avait déjà des signes d'une possible sanction pour Overmars, il y a un an et demi, la prolongation de son contrat confirme la confiance mutuelle entre le club et son directeur sportif.