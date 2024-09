"Nous sommes sur le chemin pour devenir une grande équipe" : cet attaquant dévoile les faiblesses de son équipe...

Vincent Janssen, attaquant de l'Antwerp, revient sur la saison précédente et donne une explication claire sur ce qui n'a pas fonctionné lors des play-offs. Selon lui, l'équipe manquait de précision et de combativité.

"Nous avons tous de bons gars dans l'équipe, mais trop gentils. Moi, j'ai la grinta sur le terrain, mais dans le vestiaire, je reste plutôt en retrait", raconte-t-il dans une interview pour HLN.

Vincent Janssen explique également que le fait de devoir constamment alterner entre différentes compétitions a été un grand défi pour de nombreux coéquipiers : "Pour beaucoup, jouer dimanche-mercredi-dimanche était une nouveauté. Le mercredi, tu affrontes une équipe comme Barcelone avec une formation en 4-3-3, et le dimanche, tu joues contre une équipe plus défensive comme Molenbeek, avec cinq défenseurs. Cette adaptation tactique constante demande beaucoup des joueurs, physiquement et mentalement."

Selon l'attaquant, cela a conduit certains joueurs à perdre en intensité vers la fin de la saison. Il comprend aussi pourquoi l'entraîneur Mark van Bommel a déclaré que l'Antwerp n'est pas encore un club de haut niveau.

L'Antwerp, une grande équipe ?

"Un grand club peut passer facilement d'un plan tactique à un autre", dit-il. "Nous sommes sur le chemin pour devenir une grande équipe, mais ce processus prend du temps. Même pour Manchester City, il a fallu quatre ans après la reprise avant de remporter le championnat."

En ce qui concerne le championnat belge, Janssen remarque que le jeu est souvent orienté vers la défense : "En Belgique, la première pensée est souvent de ne rien concéder. Beaucoup d'équipes jouent avec cinq défenseurs et placent un bloc de trois milieux devant eux, ce qui rend les choses difficiles pour des attaquants comme moi."

Il voit cependant quelques exceptions, comme la stratégie de Genk : "Genk joue aussi avec cinq défenseurs, mais leurs latéraux ont des intentions offensives, ce qui rend le jeu beaucoup plus dynamique."