Dimitri De Condé cherche encore la perle rare : "Il aurait pu devenir notre Arsène Wenger"

En tant que responsable du football à Genk, Dimitri De Condé a déjà collaboré avec 10 entraîneurs. Pourtant, il aimerait trouver celui qui restera au Racing pour une longue période.

Dimitri De Condé a des ambitions pour le Racing Genk. Une d'entre-elles est de trouver un entraîneur qui s'inscrira sur le long terme au sein du club, mais il n'est pas encore parvenu à trouver cette perle rare.

Lors d'un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, il révèle avant toute chose avec qui il a eu le meilleur déclic : "C'était John van den Brom. Mais je ne parle pas spécifiquement que du football. Son départ m'a terriblement touché. Encore aujourd'hui. Je pense que John est un être humain fantastique."

Le Néerlandais passé sur le banc d'Anderlecht n'est pas le seul à l'avoir marqué : "Beaucoup pourraient trouver cela étrange mais je garde encore une bonne relation avec Bernd Storck aussi", admet-il.

Genk cherche encore "son Arsène Wenger"

Philippe Clément figure également sur cette liste, mais son départ pour le Club de Bruges l'a beaucoup affecté : "Nous nous sommes disputés lorsqu'il est parti au Club. Jamais personne ne s'était comporté de la sorte avec moi. Mais j'apprécie énormément Philippe en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Il aurait pu devenir notre Arsène Wenger..."

Mais l'entraîneur avec lequel il n'a pas eu de déclic est très récent. Étonnamment, il s'agit de Wouter Vrancken : "Vers la fin, nous ne savions plus vraiment comment travailler ensemble. C'était bizarre. L'intention de collaborer sur le long terme ne s'est naturellement pas concrétisée. C'est notre faute à tous. Je me pose encore beaucoup de questions, car lorsque les choses échouent avec un entraîneur, je me demande toujours ce que j'aurais dû ou pu faire différemment."