Faire jouer un gardien au milieu de terrain : coach en Pro League la saison dernière, il fait parler de lui en France

Bordeaux continue de vivre une saison folle. Cela s'est confirmé en Coupe de France.

Après Steeve, Parfait et Riffi, tous trois gardiens, la France a fait connaissance avec Over Mandanda, quatrième membre de la fratrie à avoir enfilé les gants. Sauf que c'est en tant que milieu de terrain que le portier de 25 ans est rentré au jeu avec Bordeaux en Coupe de France.

Et c'est bien pour cela qu'on en parle. Jusqu'alors, Over n'avait pas franchement défrayé la chronique : formé chez les Girondins, il est finalement revenu au club cet été, revenant notamment d'une période d'un an sans club.

Bordeaux qualifié sans problème

Mais qu'est-il passé par la tête de l'entraîneur Bruno Irlès pour le faire monter dans l'entrejeu ? L'ancien coach du RWDM a été contraint de remplacer un joueur blessé dans le secteur et n'a pas hésité à faire rentrer son deuxième gardien.

Irlès pouvait se le permettre : Bordeaux affontait les amateurs de District 1 de Seudre Océan et menait déjà 3-0 à la mi-temps. L'équipe s'est finalement imposée 5-0. Il n'empêche : entre les déboires extrasportifs, le retour d'anciens du club pour sauver les meubles, les cortèges enflammés de supporters en cinquième division, l'arrivée d'Andy Caroll et maintenant cet épisode, les Girondins ne font rien comme les autres cette saison.