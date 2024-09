Deinze au bord du précipice : l'actionnaire prend une décision qui pourrait décider de l'avenir du club !

La situation empire au KMSK Deinze. Le club a récemment été frappé d'une interdiction de transfert temporaire, mais la situation empire : l'actionnaire majoritaire, ACA Football Partners, a décidé de couper les fonds.

L'avenir ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour le KMSK Deinze. Sur le plan sportif, tout se passe encore bien, le club est cinquième de la Challenger Pro League. Mais en dehors du terrain, les choses empirent.

La semaine dernière, il a été révélé que le club rencontrait des problèmes de salaires impayés, de dettes de transferts non honorées, ainsi que des arriérés de paiement auprès de l'ONSS. Cela a entraîné une interdiction temporaire de transferts.

Une prochaine vérification est prévue le 20 octobre. Si la situation n'a pas été améliorée d'ici là, une déduction de points pourrait même être appliquée... Lundi, le club a déjà annoncé une très mauvaise nouvelle.

"Malgré les promesses précédentes faites au management, aux joueurs, au staff et aux fournisseurs la semaine dernière, l'actionnaire principal ACA Football Partners (ACAFP) a décidé de couper complètement les fonds. Nous regrettons cette décision, qui a considérablement affaibli notre position et placé le club dans une situation extrêmement difficile, nécessitant des mesures immédiates pour garantir le fonctionnement du KMSK Deinze", indique un communiqué publié sur le site du club.

Mais ce n'est pas tout. "Dans ce contexte, Akihisa Iizuka, PDG du KMSK Deinze (Deinze FC NV), a décidé de démissionner de ses fonctions. Toutefois, il restera engagé auprès du club en tant que consultant et porte-parole pour nous soutenir pendant cette période. De plus, Wouter Artz a également officiellement renoncé à sa fonction de directeur de l'académie de jeunes (ASBL), mais restera impliqué dans le processus opérationnel sportif en tant que directeur sportif de l'équipe première."

"Nous traversons actuellement une phase très critique, mais nous cherchons activement des solutions. Des discussions concrètes sont en cours avec plusieurs investisseurs potentiels, et le club reste ouvert à de nouvelles candidatures. Nous faisons tout notre possible pour stabiliser le club et garantir sa continuité. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir du KMSK Deinze", conclut-il.