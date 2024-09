Thibaut Courtois ciblé par des briquets, mais Diego Simeone le pointe du doigt : "Sanctionner aussi celui qui provoque !"

Lors du derby de Madrid, Thibaut Courtois a été pris pour cible par son ancien public, qui lui a lancé des briquets et autres objets. Le match a alors été arrêté.

L'Atlético Madrid et le Real Madrid se sont séparés dos-à-dos ce dimanche lors du derby de la capitale espagnole (1-1) sur un but tombé en toute fin de rencontre. Mais ce que l'on retiendra surtout de cette rencontre, ce sont les jets de briquets et d'autres objets contondants à destination de Thibaut Courtois, après le but du Real Madrid.

Thibaut Courtois a en effet provoqué son ancien public après l'ouverture du score signée Eder Militao, et les supporters situés derrière son but s'en sont donnés à coeur joie. La rencontre a alors été brièvement arrêtée, afin de protéger l'intégrité physique des joueurs.

Après la rencontre, Diego Simeone a évoqué cet incident et assuré que les fauteurs de trouble devraient être sanctionnés, mais il a aussi pointé le doigt vers son ancien gardien de but. "Quand Courtois jouait pour nous, c'était arrivé au Bernabeu également. Et ce n'est pas bien. Mais nous devons aussi essayer de comprendre les gens dans ces situations, essayer de nous calmer dans nos célébrations de but, comprendre qu'on ne peut pas provoquer les tribunes et faire des gestes", déclare Simeone au micro de DAZN.

Thibaut Courtois sanctionné ?

"Pour les personnes ayant commis ces actes, le club devra agir. Nous n'avons pas besoin d'eux dans nos tribunes", reconnaît l'entraîneur argentin. "Mais cela arrive parce qu'ils sont provoqués. Nous devons donc aussi punir ceux qui provoquent, et faire attention à comment nous nous comportons, moi inclus. Punissons celui qui lance le briquet, et celui qui provoque".

Pour Simeone, Courtois devrait donc idéalement être sanctionné par la Liga pour son attitude un brin provocante. "Les supporters estimaient que leur attitude était la cause de celle du gardien adverse. Cela ne justifie pas ce qu'ils ont fait mais je le répète : j'espère que nous pourrons sanctionner ceux qui provoquent et génèrent ces réactions, assumons nos responsabilités pour tout en tant que protagonistes".