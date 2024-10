Retiendra-t-on un jour la leçon ? "Et si j'avais annoncé que je comptais mettre le feu au Heysel dimanche ?"

Les incidents lors du derby entre l'Antwerp et le Beerschot ont conduit à l'arrêt de la rencontre. L'analyste Peter Vandenbempt a vivement critiqué l'organisation autour de ce match à risque.

"Il n'y a que dans le football, qu'il est possible d'annoncer à l'avance un crime et que les autorités compétentes vous laissent agir en toute impunité pour le commettre" a déclaré Peter Vandenbempt, faisant référence aux supporters du Beerschot qu'il n'y aurait pas de coup de sifflet final en cas de nouvelle déroute.

Cet éditorialiste reconnu au nord du pays a illustré son propos en faisant une comparaison avec un scénario fictif : "Si j'avais annoncé que je mettrais le feu au Heysel dimanche si le pape ne me convenait pas, aurais-je pu tranquillement m'asseoir à ma place dimanche avec une cagoule ? Je ne pense pas".

Les autorités trop laxistes ?

Il a souligné que dans d'autres secteurs, de tels comportements ne seraient jamais tolérés, mais que malheureusement, c'est encore possible dans le football. Vandenbempt éprouve de la compréhension pour les supporters, mais a remis les différents gouvernements face à leurs responsabilités.

"Les gens sur place ne peuvent pas l'empêcher car ils n'ont ni les moyens ni les pouvoirs nécessaires" a-t-il poursuivi. Il dénonce le manque de volonté des autorités pour prendre les bonnes mesures et ainsi mieux soutenir les forces de l'ordre pour empêcher les personnes sous interdiction de stade de malgré tout pénétrer dans l'enceinte.

La solution, selon Vandenbempt, est simple et pourrait être rapidement mise en œuvre : "Cinq minutes de courage politique et le problème peut être résolu." Il plaide pour des contrôles plus stricts et une meilleure identification des supporters, afin de prévenir de tels incidents à l'avenir. "L'organisation est aussi poreuse qu'une passoire et le football ne peut plus le justifier face à la société".