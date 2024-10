Gustaf Nilsson pouvait signer à l'étranger plutôt qu'à Bruges : le Suédois a donné ses raisons d'avoir opté pour la Venise du Nord

Gustaf Nilsson a quitté l'Union Saint-Gilloise pour le Club de Bruges, cet été. L'attaquant suédois, qui avait aussi l'occasion de quitter la Belgique, est revenu sur son choix avant de défier Sturm Graz en Ligue des Champions.

Gustaf Nilsson n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme, ou le rôle qui lui convient le mieux, au Club de Bruges. L'attaquant suédois, tonitruant avec l'Union l'année dernière, n'a inscrit que trois buts en onze matchs.

Toutefois, le buteur de 27 ans ne regrette pas le choix sur lequel il est revenu mardi soir, en conférence de presse, avant d'affronter Sturm Graz dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions.

"La conversation avec le conseil d'administration de Bruges a duré quatre heures. Au terme de celle-ci, j'avais une idée claire de leurs projets et de leurs attentes et j'ai tout de suite senti que le Club me voulait vraiment" a déclaré Nilsson, selon les propos retranscris par le Nieuwsblad.

Gustaf Nilsson veut justifier l'investissement et la confiance du Club de Bruges

Gustaf Nilsson avait pourtant l'occasion de quitter la Belgique afin de signer dans un plus grand championnat étranger. "Tout est un petit peu plus grand ici qu'à l'Union. Les installations, le centre d'entraînement, le stade, les supporters,... Le Club de Bruges se bat chaque année pour le titre et la Ligue des Champions m'a séduit."

Malgré sa moins bonne forme, Gustaf Nilsson est bien décidé à lever les doutes en Autriche, sous les yeux de dizaines de recruteurs venus des quatre coins de l'Europe. "Je veux représenter le club positivement et tout donner pour les supporters" a conclu le Suédois.