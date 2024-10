Christian Burgess fait une révélation incroyable sur la finale de la Coupe de Belgique !

Christian Burgess prend la parole après sa longue blessure. Il revient en détail sur plusieurs faits marquants.

Christian Burgess est revenu sur sa blessure et a répondu aux critiques à son égard. De quoi mettre les choses au clair.

De retour le 20 septembre dernier en tant que titulaire avec l'Union face au Standard, le défenseur explique les circonstances de sa blessure : "C’était en playoffs face à Bruges à domicile. J’ai eu un contact sur mon pied gauche lors d’un tacle de Thiago. C’était un peu douloureux mais j’ai quand même continué. Après le match, j’ai eu de plus en plus mal. Je pensais que c’était juste un mauvais bleu et que cela passerait avec de la glace," déclare-t-il au micro de Le Soir.

Burgess révèle qu'il a disputé la finale de la Coupe de Belgique avec une fracture au pied : "Oui, c’était un peu fou de gagner un trophée avec quelque chose de cassé. Mais je voulais vraiment remporter quelque chose avec l’Union. On m’a fait des injections pour la première fois la veille de la finale. Et je n’ai rien senti pendant le match."

La phase polémique lors de Standard - Union

Il est également revenu sur la phase polémique lors du match contre le Standard, où il avait commis une faute en tant que dernier homme sur Soufiane Benjdida : "On peut voir cette action de différentes manières. Cela s’est passé en une fraction de seconde. Nous nous battons tous les deux pour le ballon. Peut-être que s’il s’arrête, il obtient le coup-franc et je me fais exclure. Mais je pense que l’arbitre a interprété la phase en se disant qu’on est tous les deux à la lutte pour la balle, et qu’ensuite nos défenseurs reviennent bien. C’est ouvert à l’interprétation."

Le natif de Londres est également revenu sur le début de saison de l'Union : "Certes, on n’a pas commencé comme on a eu l’habitude de le faire ces trois dernières années. Mais après le match face à Westerlo, on a commencé à développer du bon football. On était de loin la meilleure équipe face à Anderlecht, par exemple. On aurait dû gagner ce match. On a débuté un peu plus lentement. Mais je pense que nous serons à nouveau au top en fin de saison."

"Je suis persuadé à 100 % qu'on va se battre pour le titre. On a énormément de qualités dans l’équipe. On a certes perdu des joueurs, mais pas autant que la saison précédente où huit titulaires étaient partis," explique le joueur