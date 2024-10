Une sale blessure qui a assombri la fête du Cercle : les premières nouvelles ne semblent pas bonnes pour Warleson

Le Cercle Bruges l'a emporté de manière convaincante, 6-2, contre le club suisse de Saint Gall, mais la joie de la victoire a été assombrie par la blessure du gardien Warleson.

Le Brésilien est sorti après une demi-heure après avoir mal atterri en attrapant un ballon en l'air et s'être tordu le genou. Warleson a été évacué du terrain immédiatement, et une IRM, ce vendredi, apportera plus de clarté sur la gravité de la blessure.

En conférence de presse, l'entraîneur Miron Muslic s'est exprimé avec inquiétude concernant une possible longue absence du gardien. Maxime Delanghe, qui a remplacé Warleson, n'a pas bien vu le moment de la blessure, mais a immédiatement remarqué que son collègue souffrait beaucoup. "J'ai vu que c'était grave, mais je n'ai pas encore reçu de mises à jour", a déclaré Delanghe après le match.

Malgré les circonstances, il a pu se préparer correctement à son entrée en jeu. "Je me prépare à chaque match comme si je devais jouer, donc j'étais mentalement prêt à entrer," a déclaré le gardien remplaçant.

Une blessure qui arrive au mauvais moment pour Warleson et le Cercle

La blessure de Warleson survient à un moment malheureux pour le Cercle Bruges, qui espérait renforcer sa confiance avec la large victoire. Bien que la force offensive se soit clairement manifestée, l'équipe devra maintenant attendre de savoir combien de temps son premier gardien sera absent.

Pour Delanghe, cela pourrait être l'opportunité de prouver lors des prochains matchs. Le Cercle de Bruges espère de bonnes nouvelles des examens médicaux, mais est conscient que la blessure pourrait avoir un impact sérieux sur le reste de la saison.