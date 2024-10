Arthur Theate et l'Eintracht accrochent le Bayern Munich de Kompany au bout du suspens !

La première défaite du Bayern Munich sous Vincent Kompany cette semaine en Coupe d'Europe a-t-elle enrayé la machine ? Les Bavarois ont en tout cas perdu deux points à Francfort.

Sensation cette semaine : Vincent Kompany a connu sa première défaite en tant qu'entraîneur du Bayern Munich. Une défaite subie à Aston Villa, et qui contraste avec la victoire démesurée de la première journée (9-2 contre le Dinamo Zagreb). Il fallait désormais voir comment allait réagir le Rekordmeister.

Le Bayern Munich se rendait à l'Eintracht Francfort ce dimanche, et a fini par y laisser des plumes. Si un but de Min-Jae mettait le Bayern aux commandes dès la 15e minute, l'Eintracht égalisait puis prenait même l'avantage via Marmoush (22e) et Ekitike (35e). Il fallait un but d'Upamecano à la 38e pour que les deux équipes retournent au vestiaire à égalité.

En début de seconde période, le prodige Michael Olise remettait le Bayern aux commandes et semblait offrir à Vincent Kompany la victoire nécessaire pour rebondir après la déception européenne. Il n'en sera rien : dans les arrêts de jeu, Marmoush s'offrait un doublé (90e+4, 3-3).

Belle performance donc des coéquipiers d'Arthur Theate, titulaire au back gauche et qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Il faut dire que l'Eintracht réussit un excellent début de saison et reste sur le podium grâce à ce résultat, à 4 points du leader bavarois.

Pour le Bayern et Kompany, cela fait 3 matchs sans victoire, certes face à des adversaires solides (le Bayer Leverkusen, Aston Villa et l'Eintracht). Et après la trêve, c'est le vice-champion en titre, Stuttgart, qui se rend à l'Allianz Arena !