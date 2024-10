Le Cercle de Bruges trébuche lourdement à l'Antwerp, Gand partage à STVV

Après sa large victoire en Conference League, le Cercle de Bruges s'est incliné à l'Antwerp. Gand n'est pas parvenu à rebondir sur la pelouse de STVV.

Le Cercle de Bruges s'est lourdement incliné (3-0) sur la pelouse de l'Antwerp ce dimanche. Des buts de Kerk, Chery et Ondrejka ont permis au Great Old d'enchaîner une quatrième victoire consécutive.

Avec cette victoire, le Great Old grimpe sur le podium de la Pro League avec 16 points, un de moins qu'Anderlecht et six de moins que Genk. Le Cercle concède sa sixième défaite de la saison et reste quant à lui 15e de Pro League, dans la zone rouge.

De son côté, La Gantoise a tenu le nul (1-1) ce dimanche au Stayen en clôture de la journée de Jupiler Pro League. Omri Gandelman (25e) pour les Buffalos et Adriano Bertaccini (68e) pour le STVV ont alimenté le marquoir. Côté gantois, Davy Roef a été l'homme du match.

06/10/2024 13:30 Anderlecht - Standard 3-0 06/10/2024 16:00 Antwerp - Cercle de Bruges 3-0 06/10/2024 18:30 FC Bruges - Union SG 1-1 06/10/2024 19:15 STVV - La Gantoise 1-1