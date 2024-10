Leko va encore devoir remanier sa défense, Hubert a l'embarras du choix : découvrez les compositions probables d'Anderlecht - Standard

L'entraîneur croate est privé de Souleyman Doumbia, Boli Bolingoli et Nathan Ngoy, alors que David Bates est tout juste de retour de blessure. Ivan Leko devra encore remanier sa défense, à Anderlecht, tandis que David Hubert a plutôt l'embarras du choix, malgré quelques absences.

Victorieux sur la pelouse de la Real Sociedad, jeudi, David Hubert s'est même permis de laisser se reposer quelques titulaires d'Anderlecht. L'entraîneur intérimaire des Mauves, qui avait notamment aligné Thomas Foket à San Sebastian, pourrait, cette fois, opter pour Killian Sardella, presque toujours titulaire en championnat.

Au milieu de terrain, Leander Dendoncker, absent en Espagne pour cause de maladie, est de retour dans le groupe. Il pourrait donc retrouver sa place aux côtés d'un Théo Leoni auteur d'un magnifique but à la Sociedad et d'un Mario Stroeykens en grande forme, renvoyant ainsi Mats Rits sur le banc.

Sur les côtés, Hubert a le choix. Edozie et Dreyer sont pressentis, mais Tristan Degreef a été l'auteur d'une bonne prestation, jeudi. Le tout sans oublier Yari Verschaeren, qui pourrait prendre une place dans le onze et faire permuter quelques joueurs de cette composition probable. Enfin, s'il a bien commencé sur le banc en Europa League, Kasper Dolberg va retrouver sa place, en pointe. Pour rappel, le coach d'Anderlecht est toujours privé de Francis Amuzu, Jan Vertonghen et Thorgan Hazard.

Ivan Leko ne peut toujours pas reconduire sa défense, au Standard

De son côté, Ivan Leko aimerait pouvoir instaurer une certaine stabilité dans son onze de base, comme il le fait avec son milieu de terrain. Mais, derrière, les blessures se succèdent et l'entraîneur croate doit changer sa charnière chaque semaine, quasiment.

Pour le déplacement à Anderlecht, dimanche, ce sont Bosko Sutalo, Ibe Hautekiet et David Bates qui sont pressentis pour être alignés devant Matthieu Epolo. En raison des absences, les deux premiers sont incontestables, tandis que l'ancien de Malines a participé à l'entraînement collectif depuis le début de la semaine. Si cette rencontre tombe encore trop tôt pour Bates, ce sera Lucas Noubi ou Alexandro Calut, monté face à Westerlo.

Sur les flancs, normalement, aucune surprise. Marlon Fossey, présent en conférence de presse ce vendredi, prendra place à droite, avec, à gauche, un ancien de la maison mauve : Ilay Camara. Au milieu de terrain, Aiden O'Neill, Léandre Kuavita et Marko Bulat sont encore attendus, alors que Leko s'est exprimé sur le faible temps de jeu de Sotiris Alexandropoulos, qui n'a pas encore connu la moindre titularisation avec les Rouches.

Devant, pas de surprise non plus. Titularisé pour la première fois la semaine dernière, le duo Andi Zeqiri - Dennis Eckert Ayensa devrait être reconduit. Mohamed Badamosi et Soufiane Benjdida prendront donc place sur le banc.

Les compositions probables du Clasico entre Anderlecht et le Standard

Anderlecht : Coosemans - Sardella, Simic, Zanka, N'Diaye - Dendoncker (Rits), Leoni, Stroeykens - Edozie, Dreyer, Dolberg.

Standard : Epolo - Sutalo, Hautekiet, Bates - Camara, O'Neill, Kuavita, Bulat, Fossey - Zeqiri, Eckert Ayensa.