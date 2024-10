Deux Anderlechtois mis à l'honneur, l'arme secrète de l'Antwerp, et la "tour" de Dender : découvrez notre Equipe de la semaine

Comme chaque semaine, nous vous présentons "Notre équipe de la semaine". Ce fut un week-end intéressant à suivre en Jupiler Pro League, avec quelques résultats surprenants.

Gardiens de but

La Gantoise concède énormément d'occasions, mais peut compter sur un Davy Roef en grande forme. Nous ne pouvons pas vraiment dire où en seraient les Buffalos sans leur dernier rempart, mais nous sommes sûrs que ce ne serait pas à la troisième place. Contre STVV, il a une fois de plus été l'homme du match.

Défenseurs

Charleroi s'est heurté à la défense de Dender. Et ils ne seront pas les derniers, étant donné les tours qui se trouvent derrière. Le capitaine Gilles Ruyssen a une fois de plus mené la danse. Du côté du Club de Bruges, ils pouvaient compter sur Brandon Mechele, qui a également inscrit le but égalisateur.

En parlant de défenseurs buteurs. Si vous ne vous appelez pas Toby Alderweireld, il est rare dans votre carrière de marquer deux buts dans un même match. Luka Vuskovic l'a fait le contre Beerschot. Son quatrième but de la saison déjà. Une véritable arme pour Westerlo.

Milieux de terrain

Encore deux hommes de Malines, qui proposent chaque semaine un beau football, mais qui ajoutent désormais des résultats à cela. Et quelle performance ! Geoffrey Hairemans a été très fort lors de la victoire 5-0 contre OHL et son compère, Rob Schoofs, continue sur sa lancée.

Tjaronn Chery a porté son total de buts cette saison à 6, en étant à nouveau décisif contre le Cercle de Bruges. Ajoutez à cela deux passes décisives, et vous avez le joueur le plus décisif de la compétition jusqu'à présent.

Un autre joueur de plus en plus important dans son club ? Mario Stroeykens. L'attaquant de 20 ans évolue désormais entre l'entrejeu et l'attaque, et le fait de très belle manière.

Attaquants

Nacho Ferri, l'attaquant de Courtrai, a infligé à Genk sa première défaite de la saison avec deux buts. Kasper Dolberg, quant à lui, a frappé de l'extérieur de la surface et marqué une frappe de 118 km/h. De plus, il a également été très bon dans le jeu collectif.

Un autre joueur qui s'est complètement relancé : Nikola Storm. Il a commencé la saison sur le banc, mais a de nouveau délivré deux passes décisives contre OHL.