Drame en Grèce : un ancien joueur de Premier League retrouvé mort dans sa piscine à 31 ans

La nouvelle dévoilée par l'agence de presse ANA s'est rapidement propagée : le joueur du Panathinakos George Baldock a été retrouvé mort hier soir, dans sa propriété de Glyfada, près d'Athènes. Il avait 31 ans.

Les circonstances du drame sont elles aussi troublante : le corps inanimé du défenseur a été retrouvé dans sa piscine. A l'heure d'écrire ces lignes, la cause du décès n'a pas encore été communiquée.

Né à Buckingham en mars 1993, George Baldock a été formé au MK Dons avant de rejoindre Sheffield United en 2017. Il disputera pas moins de 219 matchs pour les Blades, dont 83 en Premier League.

D'origine hellénique, il avait intégré l'équipe nationale grecque il y a deux ans. Désireux de renouer avec ses racines, il avait également rejoint le Panthinaikos il y a à peine quelques semaines.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB