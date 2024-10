David Hubert n'a pas encore le diplôme requis pour la première division : le plan d'Anderlecht pour rentrer dans les règles

David Hubert a été confirmé comme entraîneur principal d'Anderlecht. Mais du changement est tout de même a prévoir dans le staff.

Il aura donc fallu trois semaines à la direction d'Anderlecht pour se mettre d'accord sur le successeur de Brian Riemer. Ou plutôt : trois semaines auront suffi à David Hubert pour convaincre la direction anderlechtoise de le laisser à la tête de l'équipe.

Calme, clair avec son groupe, artisan du six sur six en Europa League et de la victoire contre le Clasico, il avait avec lui le soutien de ses joueurs, des supporters et d'une bonne partie des dirigeants du Sporting.

Un nouvel adjoint, déjà le combat de Brian Riemer

Cependant, Hubert n'a pas encore le diplôme Pro License requis, il ne pourra commencer qu'en mars. Mais ce n'est pas un problème car les adjoints Jan Michaelsen et Roel Clement restent en place et possèdent les diplômes nécessaires.

D'après L'Avenir, Anderlecht aurait comme intention de recruter un autre assistant expérimenté. David Hubert aurait accepté cette proposition.