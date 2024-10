L'Antwerp a-t-il utilisé des données confidentielles de joueurs du Club de Bruges ? L'affaire est devant les tribunaux

Le Club de Bruges accuse l'un de ses anciens consultants de piratage. Mais la cour d'appel de Gand a acquitté ce dernier.

L'affaire remonte à 2015 : à l'époque, le Club de Bruges emploie un consultant anversois pour développer un nouvel outil, visant notamment la collecte et l'analyse d'informations commerciales, techniques, opérationnelles ou financières.

Pour cela, l'homme dispose d'une vaste base de données comprenant entre autres des données sportives des joueurs brugeois. La collaboration a pris fin au début du mois d'avril, avec une période de préavis s'étalant jusqu'en juillet.

Sauf que le quotidien Het Nieuwsblad rapporte que dès le mois de mai, le consultant lance sa propre activité. Son entreprise de quantification et d'analyse de données sportives loue ensuite ses services à l'Antwerp.

Une affaire prise très au sérieux à Bruges

Au coeur de l'intensification de la rivalité entre les deux formations, le Club de Bruges est furieux et accuse la société d'avir transféré des informations internes (dont certaines relatives à des joueurs comme Ruud Vormer et Brandon Mechele) à l'Antwerp.

Après un premier verdict défavorable devant le tribunal, le Club s'est tourné vers la cour d'appel de Gand. Mais cette dernière a également acquitté le consultant et sa société, indiquant que l'homme n'avait plus accès à la base de données au moment où il a lancé son entreprise, et qu'aucune forme de piratage n'avait été constatée.