Le père Courtois est affirmatif : "Thibaut a beaucoup apporté aux Diables Rouges"

Le dernier match du portier du Real Madrid avec les Diables Rouges remonte à plus d'un an déjà.

La discorde entre Thibaut Courtois et le sélectionneur national Domenico Tedesco fait encore parler, et ce, malgré la décision du gardien de but de mettre l'équipe nationale entre parenthèses.

Un sujet toujours chaud que beaucoup n'ont pas hésité à évoquer lors de la session d'interviews du joueur, à l'occasion de son passage en Belgique du côté de Bilzen (lire ici).

Thierry Courtois, le père de Thibaut, était également présent aux côtés de son fils pour l'inauguration du Belgian Red Court, et est également revenu sur le sujet pour faire part de son point de vue.

Elle laisse un grand vide

"Bien sûr, l'équipe nationale laisse un grand vide. Depuis 2011, je suis allé voir presque tous les matches et c'est vrai que ça manque. Les Diables Rouges constituent une partie de notre vie qui a disparu", a confié le père Courtois au micro de VTM.

"Thibaut a beaucoup apporté aux Diables Rouges. Avec Marc Wilmots et quelques autres joueurs, il a été à l'origine de la renaissance de l'équipe. Il mérite donc un meilleur hommage. En tant que Belges, nous pouvons être fiers de ce que Thibaut a accompli", estime Thierry Courtois.