Les Diables n'ont pas impressionné l'Italie : "Du point de vue du jeu, nous n'avons pas beaucoup souffert"

L'Italie a bien cru dérouler face à nos Diables Rouges. Mais le carton rouge avant la mi-temps et la réduction du score dans la foulée ont changé le cours du match.

Après un six sur six, l'Italie a perdu ses premiers points dans cette Ligue des Nations. La Squadra a pourtant commencé fort avec l'ouverture du score après 59 secondes et des mouvements qui ont fait voler en éclats le pressing belge.

Luciano Spalletti n'a pas surpris en pointant la fin de la première mi-temps comme tournant du match : "Il y a certains épisodes qui changent la donne. Nous encaissons immédiatement après l'expulsion. Parfois, il y a des matchs qui ne sont pas marqués par le jeu à proprement parler, mais par des choses qui vont au-delà de la tactique. Nous avons tout de même eu de bons moments en seconde période".

Un match à deux visages

Le sélectionneur italien a déjà cerné ses points de travail : "Je me concentrerais sur la façon dont nous avons perdu quelques ballons. La Belgique de la qualité pour exploiter les espaces, ils ont des joueurs de haut niveau".

"Du point de vue du jeu, nous n'avons pas beaucoup souffert, mais seulement sur les coups de pied arrêtés" ajoute Spalletti. Dans ce domaine, les Diables ont en effet posé des soucis aux Italiens : les hommes de Domenico Tedesco ont forcé 12 corners (pas le moindre pour l'Italie) et ont marqué leurs deux buts sur phase arrêtée.

Compte tenu de la physionomie de la rencontre, les Italiens ne repartent pas totalement insatisfaits : "Toutes les confirmations étaient là, l'équipe a joué un bon football, avec de la personnalité, montrant ce qui avait fait notre force lors des matches précédents".