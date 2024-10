Après son licenciement d'Anderlecht, Brian Riemer pourrait bien rebondir dans un rôle très prestigieux !

Brian Riemer a été licencié d'Anderlecht le mois passé. Mais une rumeur l'envoie désormais à la tête... du Danemark !

Brian Riemer n'a pas laissé un mauvais souvenir à Anderlecht, loin de là, surtout sur le plan humain. Son plafond en tant qu'entraîneur semblait avoir été atteint, ce qui a poussé le club à s'en séparer, mais récemment, Kasper Dolberg assurait que son compatriote était un entraîneur "de haut niveau" et qu'il était surpris de son départ (lire ici).

Et visiblement, l'opinion de l'international danois (50 caps) n'est pas isolée au pays. En effet, selon le média danois de référence Bold, Brian Riemer serait envisagé comme... futur sélectionneur du Danemark. Il pourrait succéder à Kasper Hjulmand, qui a quitté son poste après l'Euro 2024.

Des discussions seraient en cours avec l'ex-entraîneur du RSC Anderlecht qui pourrait là obtenir le poste le plus prestigieux possible dans sa situation, à n'en pas douter. La fédération danoise est dans l'urgence, car il faut avoir trouvé un sélectionneur en vue des qualifications pour le Mondial 2026.

La piste Riemer serait accueillie avec enthousiasme en interne, car l'ex-adjoint de Brentford et Copenhague, et ex-coach du RSCA donc, est proche de nombreux joueurs. En plus de Dolberg qui a défendu son bilan, citons bien sûr Anders Dreyer, Kasper Schmeichel et Christian Eriksen. Zanka, lui, a pris sa retraite internationale mais était très proche de Riemer également.

Les autres noms cités récemment étaient ceux de Thomas Frank et Brian Priske, mais tous deux ont refusé l'opportunité. Ils coûtaient de toute façon trop cher, au contraire d'un Brian Riemer gratuit suite à son licenciement.

Autre élément, bien sûr, à prendre en compte : au sein du conseil sportif de la fédération danoise, on retrouve un certain... Jesper Fredberg. Qui n'a pas autant d'influence qu'à Anderlecht, certes, mais dont l'avis sera certainement positif si on le lui demande !